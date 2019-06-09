شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ساخن لاتحاد الكرة لحسم الموقف النهائي لبطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة اجتماعا مهمًا اليوم «الأحد» داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، من أجل مناقشة العديد من القضايا الساخنة، التى طرحت نفسها على طاولة مجلس الإدارة خلال الفترة القليلة الماضية، يأتى على رأسها حسم مصير بطولة الدورى الممتاز، الذى يشهد خلافًا بين عدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين يرغبون فى إنهاء المسابقة، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى، إلى 19 يوليو المقبل، حيث يرى بعض الأعضاء ضرورة استكمال المسابقة وإلزام الزمالك بخوض مباراتى الجونة والإسماعيلى على أقصى تقدير قبل انطلاق الكان، مع تأجيل مباراة القمة فقط لحين انتهاء البطولة الإفريقية، بينما يرى البعض الآخر من الأعضاء أن استكمال المسابقة قبل الأمم الإفريقية يعد أمرًا فى غاية الصعوبة، حتى ولم تم استكمال المسابقة بدون اللاعبين الدوليين لأنه سيعدم مبدأ تكافؤ الفرص. كما يشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، مواجهة عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقى بالاتهامات التى وجهت له خلال الساعات الماضية بمجاملة إبراهيم نور الدين، على حساب محمود البنا، بعدما ضم الأول لطاقم التحكيم الذى سيقود بطولة الأمم الإفريقية، فضلًا عن عدم مساندته لجهاد جريشة الذى دخل فى أزمة مع الاتحاد الإفريقى، وتعرض للإيقاف لمدة 6 شهور، حيث إن عبد الفتاح قام بتسريب أخبار لوسائل الإعلام بأنه قدم التماسا للكاف من أجل تجميد إيقاف جريشة ولكن فى حقيقة الأمر من قام بتقديم الالتماس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بعدما طلب جريشة من أبوريدة التدخل بشكل شخصى لإنهاء عقوبة الإيقاف، كما سيناقش المجلس فى اجتماعه الاستعدادات النهائية والأخيرة للمنتخب الوطنى لكرة القدم، ووضع النقاط من أجل تسهيل مهمة الجهاز الفنى واللاعبين من أجل التتويج باللقب القارى الغائب عن المنتخب منذ عدة سنوات.