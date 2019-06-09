شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان السويس لسقوط بتروجت تتواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكن أكثر المتشائمين من داخل منظومة فريق نادى بتروجت يتوقع أن الفريق- الذى صال وجال بالدورى الممتاز على مدار مواسم عديدة، وكان بمثابة «بعبع» للأندية الكبرى، بأدائه المميز والكرة الممتعة التى كان يقدمها لاعبوه- سيكون ضمن أندية دورى القسم الثانى فى يوم ما.

بتروجت أكمل مثلث الهبوط بالدورى المصرى الممتاز فى الموسم الجارى، وهبط، للمرة الأولى فى تاريخه منذ صعوده إلى الممتاز فى موسم 2006- 2007، بعدما حصد 36 نقطة لم تكن كافية ولم تشفع له للبقاء ضمن أندية دورى الأضواء والشهرة فى مصر.

بتروجت حقق المركز السابع فى أول مشاركة له بالممتاز فى موسم 2006- 2007، وجمع 40 نقطة فى 30 مباراة، فى إنجاز كبير مع أول ظهور له وسط الكبار. واستطاع بتروجت فى موسم 2008- 2009، وبعد فترة وجيزة من تواجده ضمن أندية الدورى الممتاز، دخول المربع الذهبى وتحقيق المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة، فى إنجاز كبير يُحسب له، كما شارك بتروجت فى الدورة الرباعية المحددة لبطل الدورى فى موسم 2013- 2014 وحقق المرتبة الرابعة. واستطاع الفريق البترولى تقديم أداء مشرف فى تمثيل مصر بمنافسات الكونفيدرالية الإفريقية فى نسختى 2010 و2015، حيث أطلق مُحِبوه فى السويس عليه لقب «برشلونة مصر» نظرًا لما كان يقدمه من مستويات مميزة ومبهرة على مدار فترات طويلة، خاصةً فى ظل القيادة الفنية للمخضرم مختار مختار، والتى استمرت فترة طويلة. وقدم بتروجت العديد من النجوم للكرة المصرية، وعلى رأسهم أحمد شعبان والسيد حمدى والداهية وليد سليمان ومروان محسن وأسامة حسن، كما بزغ فى صفوفه العديد من الأسماء الإفريقية، وفى مقدمتهم الدولى البوركينى محمد كوفى وإيريك بيكوى وغيرهما.