شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري.. عقدة القطبين ومنقذ «الحرس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى قيادته إلى البقاء ضمن أندية الدورى المصرى الممتاز فى الموسم المقبل، بحصد 9 نقاط فى آخر 5 جولات من عمر المسابقة والإفلات من شبح الهبوط الذى طارد الفريق العسكرى مؤخرًا.

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واستعاد «العشرى» الذكريات الجميلة فى قيادة «الحرس» فى مواسم عديدة سابقة، حقق خلالها أكثر من لقب محلى ثمين، وصال وجال بخبراته وحنكته فى قيادة الفريق بالبطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق انتصارات غالية فى الأنفاس الأخيرة من عمر الموسم الجارى للدورى على حساب كل من الإسماعيلى والمصرى، بالإضافة إلى انتزاع 3 تعادلات، أبقت الفريق ضمن أندية دورى الأضواء والشهرة فى مواجهة كل من دجلة وبيراميدز والزمالك.

نجم خط دفاع الاتحاد السكندرى السابق استطاع على مدار مشواره التدريبى الظهور بشكل مميز للغاية فى مواجهة الأندية الكبرى، وعلى رأسها قطبا الكرة فى مصر الأهلى والزمالك، وهو ما ظهر مؤخرًا خلال قيادته «الحرس» فى لقاء الزمالك وانتزاع نقطة البقاء. واستطاع «العشرى» خلال رحلته التدريبية عرقلة الأهلى والزمالك فى 22 مناسبة، وذلك بالفوز على الزمالك فى 6 مباريات والتعادل فى 5 من أصل 18 مواجهة جمعت الطرفين، بالإضافة إلى فوزه على الأهلى فى 6 مباريات شهيرة، على رأسها قيادة أهلى بنغازى الليبى للفوز ذهابًا وإيابًا على بطل مصر بدورى أبطال إفريقيا نسخة 2014، وحصد لقب السوبر فى 2009، كما عرقل مسيرة المارد الأحمر بالتعادل فى 5 مباريات أخرى، وذلك من أصل 27 مواجهة جمعتهما. وكانت بداية «العشرى» فى مجال التدريب بتولى قيادة حرس الحدود موسم 2006- 2007، ثم قيادة فرق إنبى وأهلى بنغازى الليبى والشعب الإماراتى والهلال السودانى وأهلى طرابلس الليبى والمقاولون العرب ووادى دجلة.

«العشرى» يمتلك فى جعبته 4 ألقاب فى مشواره التدريبى، بواقع 3 ألقاب مع الحرس، «لقبين لكأس مصر على حساب الأهلى وإنبى، ولقب السوبر المحلى على حساب الأهلى»، بالإضافة إلى تحقيقه الدورى الليبى مع أهلى طرابلس موسم 2016- 2017.