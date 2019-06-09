شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف مرانه اليوم بعد أسبوع راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليوم ، الأحد، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة أسبوع تقريباً حيث منح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لاعبيه راحة لمدة أسبوع تقريباً بعدما تدرب الفريق عقب مباراة الاسماعيلي بالدوري يوم 23 مايو الماضي التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحصل الفريق على راحة لمدة اسبوع تقريباً.

ومن المقرر أن يسبق مران اليوم أجتماع خاص بين لاسارتي ومعاونيه من أجل وضع خطة الأستعداد للموسم الجديد وبرنامج الاهلي في الفترة المقبلة وغيرها من الأمور المتعلقة بالفريق.