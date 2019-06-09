شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتدريبات اليوم ولاسارتى يجتمع مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة أسبوع تقريباً، حيث منح مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لاعبيه راحة لمدة أسبوع تقريباً بعدما تدرب الفريق عقب مباراة الإسماعيلي بالدوري يوم 23 مايو الماضي، التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحصل الفريق على راحة لمدة اسبوع تقريباً.

ومن المقرر أن يسبق مران اليوم أجتماع خاص بين لاسارتي ومعاونيه من أجل وضع خطة الاستعداد للموسم الجديد وبرنامج الأهلى فى الفترة المقبلة وغيرها من الأمور المتعلقة بالفريق.