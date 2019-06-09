شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطي يبحث صفقات أسوان بعد رحلة باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، مع مجلس إدارة النادى عدة أمور خاصة بفريق الكرة وانتقالات الصيف، وكذلك معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد بعد عودة عبد العاطى من فرنسا.

ويشارك مجدى عبد العاطى فى دورة تدريبية بباريس مدتها أسبوعين للتعرف على الأساليب الجديدة فى عالم تدريب بكرة القدم.

وصعد أسوان للدورى الممتاز مؤخراً بعد الغياب موسمين قضاها فى دورى القسم الثانى، واستقر مجدى عبد العاطى على بدء الإعداد للموسم الجديد أوائل الشهر المقبل، حيث سيُقيم الفريق معسكراً داخلياً بإحدى المدن الساحلية يخوض حلاله عدد من المباريات الودية.