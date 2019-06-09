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الأهلى يرفض تكرار سيناريو حسين الشحات فى ميركاتو الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة النادي الأهلي دفع مبالغ طائلة في الصفقات الجديدة خلال ميركاتو الصيف المقبل، كما حدث في صفقات يناير الماضية التى شهدت دفع مبلغ مالي كبير وصل لـ200 مليون جنيه.

وأكد مسئولو النادي أنه لن يتم دفع ملايين الدولارات إلا فى الصفقة التى يرى النادي أنها تستحق هذا المبلغ، وقال مصدر في القلعة الحمراء إن الأهلي لن يُكرر ما حدث مع صفقة حسين الشحات تحديداً بعدما دفع النادي 6 ملايين دولار للتعاقد معه من العين الإماراتي.

وأوضح المصدر أن الأهلي يحترم تماماً قدرات الشحات وتضحياته مع النادي، لكن هناك اتجاه لعدم تكرار المبالغة في بعض الصفقات خاصة المحلية.

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