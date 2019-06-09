سان جيرمان يتحرك لضم حارس ميلان

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع “فوتبول إيطاليا” فإن ليوناردو الذي رحل عن ميلان عائدا لباريس سان جيرمان (ضمن الإدارة الرياضية في النادي الباريسي) يرغب في تدعيم حراسة المرمى بدوناروما من “الروسونيري” هذا الصيف.

وأضاف الموقع أن سان جيرمان رصد 65 مليون يورو لضم دوناروما، ليصبح الحارس الأول بالفريق الباريسي بعد رحيل الحارس المخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون الأسبوع الماضي.

وذكّر الموقع بأن ليوناردو خلال فترته السابقة في سان جيرمان من 2011 حتى 2013 استطاع ضم عدة نجوم من الدوري الإيطالي هم سلفاتوري سيريجو وماركو فيراتي وزلاتان إبراهيموفيتش وتياغو سيلفا.