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مفاجأة في مستقبل الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت عن مفاجأة في مستقبل الويلزي غاريث بيل مع في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن بيل أخبر إدارة الريال بأنه سعيد في النادي، ولن يرحل عن صفوف الفريق الملكي هذا الصيف بالرغم من إبلاغه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان أنه ليس ضمن خطط النادي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل سوف يستمر في صفوف “الميرينغي” لأنه سعيد في العاصمة الإسبانية مع أسرته ويقضي معظم أوقات فراغه في لعب الغولف (لعبته المفضلة) في مدريد، ولعدم وجود عروض قوية له في الصيف بسبب راتبه الضخم.

وأجمعت التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة على رغبة إدارة ريال مديد في التخلي عن بيل، وخصوصا بعد ضم النادي الملكي مساء أمس البلجيكي إيدين هازارد قادما من مقابل 100 مليون يورو.

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