الإصابة تغيّب نيمار عن الملاعب أربعة أسابيع

أعلن باريس سان جيرمان أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أمريكا.
وأصيب نيمار (27 عاما) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديايوم الأربعاء الماضي وتأكد غيابه عن كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو الجاري.
وقال باريس سان جيرمان في بيان "جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني من إصابة
وأضاف عملاق فرنسا "من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع".
وتعرض نيمار لاتهام بـ"اغتصاب امرأة" في فندق في باريس الشهر الماضي وفقا لما ذكرته الشرطة لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.
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