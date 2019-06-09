أحمد مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: "هو الكلام ده بجد؟"

علق أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ونجل رئيس النادي على تصريحات شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي بخصوص أزمة مواعيد مباريات الدوري الممتاز المتبقية وتأجيلها لما بعد بطولة أمم إفريقيا.

وكتب أحمد مرتضي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” مع كامل الاحترام هو الكلام دا بجد….عندنا كاس أمم خلينا نقف جمب مصر زي ما كلنا وقفنا جمبكم وسبناكم تجيبوا فرقة

تانيه تلعب الدور التاني”.

وكان شريف فؤاد صرح قائلًا : “أن الأهلي لا يتفهم السبب وراء إصرار اتحاد الكرة على مجاملة المنافس وعدم خوض مبارياته كل 72 ساعة، كما حدث معهم، كما أوضح أن قرارات مجلس الإدارة ستعلن تباعًا وفي الوقت المناسب”.