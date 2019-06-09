علق أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ونجل رئيس النادي على تصريحات شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي بخصوص أزمة مواعيد مباريات الدوري الممتاز المتبقية وتأجيلها لما بعد بطولة أمم إفريقيا.
وكتب أحمد مرتضي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” مع كامل الاحترام هو الكلام دا بجد….عندنا كاس أمم خلينا نقف جمب مصر زي ما كلنا وقفنا جمبكم وسبناكم تجيبوا فرقة
وكان شريف فؤاد صرح قائلًا : “أن الأهلي لا يتفهم السبب وراء إصرار اتحاد الكرة على مجاملة المنافس وعدم خوض مبارياته كل 72 ساعة، كما حدث معهم، كما أوضح أن قرارات مجلس الإدارة ستعلن تباعًا وفي الوقت المناسب”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: "هو الكلام ده بجد؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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