بالفيديو.. إيطاليا تكتفي بثلاثية في شباك اليونان بتصفيات أمم أوروبا

فاز المنتخب الإيطالي علي نظيره المنتخب اليونان بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب أثينا الأولمبي 'سحيروس لويس ضمن الجوالة الثالث من تصفيات المؤهلة إلي يورو 2020. من تصفيات المؤهلة إلي يورو 2020. سجل أهداف اللقاء نيكولو باريلا في الدقيقة 23، لورنزو إنسيني في الدقيقة 30، ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 33. وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الاإطالي رصيد إلي النقطة التاسعة يحتل بها صدارة المجموعة الأخيرة بينما يتوقف رصيد منتخب اليونان عندالنقطة الرابعة يحتل بها المركز الرابع في ترتيب المجموعة.

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