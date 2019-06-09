رياضة | جريزمان يعلن عن مستقبله في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يعلن عن مستقبله في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه يعلم جيدا مصيره بالموسم الجديد وتحديد الفريق الذي سيرتدي قميصه والدفاع عن ألوانه.

وكان جريزمان، أعلن الإسبوع الماضي عن غموض موقفه الموسم المقبل، وعدم معرفته لأي نادي سينتمي، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات.

وقال جريزمان في مقابلة مع "Tele Matin" "أعرف أين سألعب الموسم المقبل بكل تأكيد، وأنهيت مسيرتي مع أتلتيكو مدريد الموسم المنقضي".

وأشارت بعض التقارير، أن برشلونة هو الأقرب لوجهة اللاعب الجديدة؛ رغم نفي مسؤولو مدريد تلقي أي مفاوضات من جانب الفريق الكتالوني.