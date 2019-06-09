رياضة | الشناوي حارسا للفراعنة أمام تنزانيا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي حارسا للفراعنة أمام تنزانيا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الاعتماد على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سبورت، خلال مباراة تنزانيا الودية.

ويأتي الاعتماد على الشناوي، بعد ابتعاد محمود جنش حارس الزمالك، من حسابات الجهاز الفني، خوفا من تفاقم الإصابة عقب شعوره ببعض الألام وغيابه عن المران لمدة يومين قبل أن يشارك في المران المسائي والذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي ببرج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التنزاني، يوم 13 من الشهر الجاري وديا، استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.