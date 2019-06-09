رياضة | رحيل كوبر وغياب الحضري ضمن 6 متغيرات للفراعنة منذ أمم إفريقيا 2017

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل كوبر وغياب الحضري ضمن 6 متغيرات للفراعنة منذ أمم إفريقيا 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغير الكثير داخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منذ أخر مشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي أقيمت في الجابون عام 2017، عندما وصلت مصر لنهائي البطولة التي وصلتها بعد غياب 7 سنوات، ولكن خسر الفراعنة في المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين لهدف كان أحرزوا وقتها لاعب أرسنال الحالي محمد النني، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أبرز المتغيرات التى حدثت علي المنتخب في العامين السابقين.

1_ رحيل "كوبر" والتعاقد مع أجيري

رحل المدير الفنى للمنتخب الوطني "هيكتور كوبر" والذي قاد المنتخب لكأس الأمم الأفريقية بالجابون وأيضاً للصعود لكأس العالم 2018 بروسيا ولكن رحل بعد إنتهاء تعاقده بعد أن حقق وقتها الأهداف التى كانت مبرمة بالعقد، وتم التعاقد مع المكسيكي خافير أجيري ليقود منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وبالفعل قاد المنتخب في 5 مباريات رسمية فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة.

2_ تغيير في مركز حراسة المرمي

في كأس الأمم الأفريقية 2017 ذهب الفراعنة للجابون بثلاث خراس وهم عصام الحضري وأحمد الشناوي وشريف إكرامي الذي لم يشارك عكس الشناوي الذي أصيب في مباراة المنتخب الأولي بدور المجموعات أمام مالي ليكمل الحضري باقي المباريات، ولكن في 2019 وقع إختيار الجهاز الفنى للمنتخب علي وجوه جديدة لكأس الأمم وهم محمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش ومعهم أحمد الشناوي. Advertisements 3_ تغييرات بالجملة في خط الدفاع

في بطولة 2017 كان المنتخب تحت قيادة كوبر يلعب بالرباعي الدفاعي مكون من :" أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد الشافي" وهو ما تغير الأن في وجود أجيري الذي إستبعد أحمد فتحي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي ودخول الثلاثي أحمد المحمدي في مركز الظهير الأيمن وباهر المحمدي في قلب الدفاع وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر. 4_ خط الوسط "كاملاً"لا يوجد تغييرات

لن يتغير خلال العامين السابقين ثنائي خط وسط منتخب مصر ولكن ثابتين لن يتم تغييرهم بأي لاعبين وهم :"طارق حامد ومحمد النني"، وأيضاً الثلاثي الذي يلعب تحت المهاجم لن يتغير بعد إنضمام عبدالله السعيد مرة أخرى وتواجد كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه. 5_ خط الهجوم "ثابت"

في ظل فترة هيكتور كوبر كان المهاجم الأساسي هو "مروان محسن" والمستمر حتي الأن في مركزه بقيادة خط هجوم المنتخب بجانب بديله وقتها وحالياً "أحمد حسن كوكا". 6_ عدم إستدعاء رمضان صبحي وكهربا

كانت محمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي مؤثرين ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 وكانوا يشاركان بشكل أساسي ولكن تحت قيادة كوبر ولكن في الفترة الحالية لم يتم إستدعائهم لصفوف المنتخب الذي يستعد لبطولة 2019.

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