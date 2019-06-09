رياضة | بعد ضم هازارد.. تعرف على موعد إعلان ريال مدريد عن صفقته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم هازارد.. تعرف على موعد إعلان ريال مدريد عن صفقته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو ريال مدريد في حسم صفقة من العيار الثقيل بضم النجم البلجيكي ايدين هازارد، ليكون ثالث تدعيمات الريال في الموسم الحالي.

إدارة الريال لاتتوقف وتجهز لضم صفقة أخرى مميزة، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن مسئولي الريال سيقومون بالإعلان عن صفقة انتقال فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي ونادي ليون، إلى ريال مدريد الثلاثاء المقبل.

Advertisements

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ميندي أجرى الفحوصات الطبية والاتفاق تم بين نادي ريال مدريد وليون، والإعلان الرسمي سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة ستتم مقابل 50 مليون يورو لصالح ليون.