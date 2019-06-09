رياضة | سامي الجابر ينفي توليه منصب جديد بالهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي الجابر ينفي توليه منصب جديد بالهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية على لسان سامي الجابر رئيس الهلال السابق ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن توليه ملف تعاقدات الزعيم للموسم المقبل.

وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي يفيد بأنه تم إسناد مهمة الإشراف على ملف تعاقدات الهلال للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل، وأرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقا".