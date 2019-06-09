رياضة | بعد صفقات الريال الثلاث.. تشكيل ناري للملكي في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صفقات الريال الثلاث.. تشكيل ناري للملكي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ​​ريال مدريد​​ الاسباني رسمياً، أمس الجمعة، تعاقده مع البلجيكي ​إيدين ​هازارد​​ قادماً من صفوف تشيلسي في عقد يمتد لمدة 5 سنوات، لتكون الفقة الثالثة الرسمية للملكي بعد لوكا يوفيتش وايدير ميليتاو.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان لإعادة هيكلة الفريق بعد الموسم الكارثي الذي قدموه خلال 2018/2019، ولا يزال هناك صقات ينتظر أن تنضم للملكي هذا الصيف.

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وستكون تشكيلة نادي ريال مدريد بعد انضمام هازارد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، كيلور نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: ايدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، داني كارفخال، مارسيلو، جيسوس فاييخو، ناتشو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، داني سيبايوس، لوكاس فاسكيز، إيسكو، ماركوس يورنتي.

خط الهجوم: لوكا يوفيتش، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، ماريانو دياز، رودريغو.