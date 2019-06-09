رياضة | بعد صفقات الريال الثلاث.. تشكيل ناري للملكي في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صفقات الريال الثلاث.. تشكيل ناري للملكي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي ريال مدريد الاسباني رسمياً، أمس الجمعة، تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد قادماً من صفوف تشيلسي في عقد يمتد لمدة 5 سنوات، لتكون الفقة الثالثة الرسمية للملكي بعد لوكا يوفيتش وايدير ميليتاو.
ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان لإعادة هيكلة الفريق بعد الموسم الكارثي الذي قدموه خلال 2018/2019، ولا يزال هناك صقات ينتظر أن تنضم للملكي هذا الصيف.
وستكون تشكيلة نادي ريال مدريد بعد انضمام هازارد كالآتي:
حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، كيلور نافاس، لوكا زيدان
خط الدفاع: ايدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، داني كارفخال، مارسيلو، جيسوس فاييخو، ناتشو.
خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، داني سيبايوس، لوكاس فاسكيز، إيسكو، ماركوس يورنتي.
خط الهجوم: لوكا يوفيتش، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، ماريانو دياز، رودريغو.