رياضة | باسم مرسي: قادر على التألق من جديد مع الزمالك.. وقرار اللعب لسموحة خاطئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي: قادر على التألق من جديد مع الزمالك.. وقرار اللعب لسموحة خاطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأنه قدم 3 مواسم مميزة مع الفريق الأبيض، لكنه تعرض لإصابة أثرت بشكل سلبي عليه.

وأضاف في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" :" في نادي الزمالك لعبت 3 مواسم وكنت هدافا للفريق في الدوري وإفريقيا أما في الموسم الأخير فتعرضت للإصابة ولعبت بسببها 10 مباريات فقط".

وتابع :"لم أجد نفسي في النادي وطلبت الرحيل على سبيل الإعارة وأبلغت رئيس النادي بأني أريد اللعب خارج مصر وأشكره على ما قدمه معي للموافقة على انتقالي لليوناني دون الحصول على أي مقابل مادي".

وأوضح "شهادة حق في رئيس نادي الزمالك فهو الوحيد الذي وقف بجواري في أزمتي وهو من طلب عودتي للزمالك في يناير، وأبلغني بالبقاء وها تكسر الدنيا لكني فضلت الانضمام إلى سموحة".

وأشار "كان هناك بعض المشاكل في النادي واعتراض على وجودي في الفريق، وكريستيان جروس لا يرغب في بقائي بالفريق، ولا أريد بأني أكون السبب في زعزعة الفريق، ووافق على إعارتي لسموحة بدون أي مقابل".

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وأتم :"كنت متخيل أن الأمور ستكون صعبة لكنها كانت مميزة مع رئيس النادي، وبما يرضي الله هو يقف بجواري حتى هذه اللحظة".

واستطرد باسم مرسي بأنه قادر على التألق مجددا مشيرا إلى أن الملعب هو الفيصل بيني وبين أي مهاجم أخر، مشيرا إلى أن الملعب هو الفيصل بيني وبين أي مهاجم أخر في الزمالك".

وواصل"نادي الزمالك هو بيتي وله فضل عليا والعمل في داخله شرف لي حتى لو عامل أو إداري، أريد العودة للنادي، فلدي تحدي كبير وقادر على تكسير الدنيا فيه".

وعن قرار الإعارة إلى سموحة علق قائلا:" كان قرار خاطئ، على الرغم من التعامل المهندس فرج عامر مع، وقرار رحيلي عن سموحة كان بسبب وضع الفريق الصعب على الرغم أن نفس الموقف حدث بين لاعب أخر والمدرب رحل".