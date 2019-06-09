رياضة | في مفاجأة كبيرة.. يوفنتوس يفكر في إعادة بن عطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مفاجأة كبيرة.. يوفنتوس يفكر في إعادة بن عطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه ليس من الواضح بعد المدافع المستهدف من قبل يوفنتوس الإيطالي، لإكمال خط الدفاع بجانب ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني ودانييلي روجاني (وعلى الأغلب ديميرال الذي يتقدم حالياً على روميرو).

ويعتبر اسم النجم السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي بمثابة الحلم لليوفي أو الأندية الأوروبية الأخرى، لكن كما تشير "اللاجازيتا" فقد وعد دي لاورينتيس مدربه كارلو أنشيلوتي بالحفاظ عليه، علاةو على أن قيمته تصل إلى 100 مليون يورو.

وفي السياق ذاته فإن ماتياس دي ليخت صار عليه مزاد كبير، وكما يتداول عدد من الاسماء بين الحين والآخر بانتظار اتضاح من سيكون الهدف، لكن يبدو ان اسم اليوناني كوستاس مانولاس من روما هو بمثابة خيار بديل مهم قد يتجه له اليوفي بالنهاية بظل وجود شرط جزائي يبلغ 36 مليون يورو.

وتداولت الصحف فكرة اخرى وهي عودة الدولي المغربي مهدي بنعطية الذي لن يعارض ذلك بعدما رحل ماسيميليانو أليجري، كما أن قيمته المالية ستكون منخفضة ربما بحوالي 8 ملايين يورو فقط، وعلى كل حال فإنه حتى اللحظة هي خيارات بديلة والامر يعتمد على من يستهدفهم اليوفي قبلهم للخط الخلفي.