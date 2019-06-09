رياضة | المنصورة ينفي إبرام صفقه وائل السعدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة ينفي إبرام صفقه وائل السعدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي مصدر مسئول بنادي المنصورة إبرام صفقة وائل السعدني الظهير الأيسر لنادي بدواي مشيرا إلا أن كل الأمور لا تتعدي مرحلة المفاوضات، حتي يتم التعاقد رسميا مع اللاعب خلال الانتقالات الميركاتو الصيفي وقال المصدر إن اللاعب وائل السعدني ونادر السيد لاعبي شباب بدواي في دائرة إهتمام رضا العيسوي المدير الفني.
وأضاف بأنه جاء تأخر التدعيمات من قبل نادي المنصورة وأندية الممتاز ب نظرا لتأخر إنتهاء الدورى الممتاز مما وضع بعض المشاكل لدي بعض الفرق الكبيرة، في التدعيكم نظرا لإقامة بطولة أمم إفريقيا المقامة بمصر.