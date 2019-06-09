رياضة | المنصورة ينفي إبرام صفقه وائل السعدني

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نفي مصدر مسئول بنادي المنصورة إبرام صفقة وائل السعدني الظهير الأيسر لنادي بدواي مشيرا إلا أن كل الأمور لا تتعدي مرحلة المفاوضات، حتي يتم التعاقد رسميا مع اللاعب خلال الانتقالات الميركاتو الصيفي وقال المصدر إن اللاعب وائل السعدني ونادر السيد لاعبي شباب بدواي في دائرة إهتمام رضا العيسوي المدير الفني.