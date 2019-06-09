رياضة | شباب الأهلي يواصل مفاوضاته مع مهاجم الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي يواصل مفاوضاته مع مهاجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إماراتية، على تجديد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي رغبته في التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى توقف المفاوضات مع إدواردو بسبب مغالاة وكيل أعماله بشأن المقابل المادي للصفقة، ولكن النادي الإماراتي عاد للمفاوضات من جديد.