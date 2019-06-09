النشرة الرياضية..الأهلي يُصعد أزمته ضد اتحاد الكرة.. وخزينة الزمالك تستقبل 20 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019.
خزينة الزمالك تستقبل 20 مليون جنيه مكافأة الكونفدرالية
نهائي مكرر.. ثيم يضرب موعدًا مع نادال بإقصاء ديوكوفيتش في رولان جاروس
مجموعة مصر.. زيمبابوي تتعادل مع نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا
الأهلي يُصعد أزمته ضد اتحاد الكرة.. ويطالب بحسم 4 ملفات
شباب بلوزداد بطلًا لكأس الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه
إيطاليا تكتسح اليونان في تصفيات يورو 2020
تركيا تفجر مفاجأة بالفوز على فرنسا وتنفرد بصدارة مجموعات بتصفيات يورو 2020
كوريا الجنوبية تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب على حساب السنغال
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