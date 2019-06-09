مباريات الأحد.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. و3 مواجهات نارية بمونديال السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم المباريات بمختلف البطولات والمقرر أن تقام اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019. دوري الأمم الأوروبية سويسرا × إنجلترا - الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. البرتغال × هولندا - الموعد 20:45 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 1. Advertisements كأس العالم للسيدات استراليا× إيطاليا - الموعد 13:00 - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. البرازيل × جامايكا - الموعد 15:30 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4. إنجلترا × اسكوتلندا - الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4.

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