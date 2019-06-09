كوريا الجنوبية تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب على حساب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو -(أ ش أ):
تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في بولندا، بعد فوزه على نظيره السنغالي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، حيث سجل أهداف السنغال أوساينو كافين ديانيه وإبراهيما نياني وأمادو سيسيه، فيما أحرز ثلاثية المنتخب الكوري، لي كانج، ولي جي سول، وتشو يونج ووك،.
ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي لمونديال الشباب مع نظيره الإكوادوري يوم الثلاثاء المقبل.
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