أهداف السبت.. تركيا تهزم بطل العالم بثنائية.. وإيطاليا تسحق اليونان بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 8 يونيو 2019، بمختلف البطولات. التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أهداف مباراة إيطاليا واليونان أهداف مباراة فرنسا وتركيا أهداف روسيا وسان مارينو Advertisements مباريات دولية ودية أهداف مباراة الأرجنتين ونيكاراجوا كأس العالم للشباب أهداف مباراة أمريكا والإكوادور

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