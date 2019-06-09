محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 8 يونيو 2019، بمختلف البطولات.
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أهداف مباراة إيطاليا واليونان
أهداف مباراة فرنسا وتركيا
أهداف روسيا وسان مارينو
مباريات دولية ودية
أهداف مباراة الأرجنتين ونيكاراجوا
كأس العالم للشباب
أهداف مباراة أمريكا والإكوادور
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. تركيا تهزم بطل العالم بثنائية.. وإيطاليا تسحق اليونان بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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