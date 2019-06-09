تركيا تفجر مفاجأة بالفوز على فرنسا وتنفرد بصدارة مجموعات بتصفيات يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فجر المنتخب التركي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي، بطل العالم، 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وتقدم المنتخب التركي بهدف سجله كان أيهان في الدقيقة 30 وذلك من خلال رأسية رائعة بعد عرضية من الجانب الأيمن أسكنها اللاعب في الشباك وسط محاولة غير ناجحة من جانب هوجو لوريس.

وأضاف سينجيز أوندير في الدقيقة 40، الهدف الثاني بعد خطأ من أومتيتي في ابعاد الكرة ليقطعها لاعب المنتخب التركي ويمررها توكوز ليصنع هدف مضاعفة النتيجة.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى تسع نقاط وتصدر المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند ست نقاط في المركز الثاني، متساويًا مع أيسلندا.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب أيسلندا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه منتخب ألبانيا 1-0.

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ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب مولدوفا على ضيفه منتخب أندورا 1-0.

ويدين منتخب مولدوفا بالفضل في هذا الفوز للاعبه ايجور أرماس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة.

وشهدت المباراة طرد أرتور لونيتا لاعب مولدوفا في الدقيقة 47.

وحصد منتخب مولدوفا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليصعد للمركز الخامس وظل منتخب أندورا بلا نقاط في قاع الترتيب.