عمرو فهمي يتحدث عن مساندة المصريين لأحمد أحمد.. وخسائر مصر في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سابقًا، أنه تقدم بشكوى ضد أحمد أحمد للاتحاد الدولي "فيفا"، بالإضافة إلى محاكم سويسرية.

وأشار فهمي في تصريحات عبر قناة أون إي، إلى أن الشكوى التي تقدم بها ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لن تؤثر على استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال سكرتير عام الكاف السابق: "لم أتقدم بشكوى ضد أحمد أحمد للحكومة الفرنسية، طلبت فتح تحقيق ضده وهو ما بدأ بالفعل في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكمل: "كأس أمم أفريقيا لن يتأثر على ما يحدث بيننا نحن مسؤولي الكاف، لا مشكلة تمامًا في الشكوى التي تقدمت بها ضد أحمد أحمد".

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وأضاف: "سبق وأن عملت مع عيسى حياتو ولكن هناك أمور لم تعجبني، ولذلك تقدمت باستقالتي من منصبي، وأتعجب من مساندة المصريين لأحمد أحمد رغم أنهم لم يكونوا على معرفة به".

وأوضح: "قبلت العمل مع أحمد أحمد بسبب اعتقادي أنني سأقوم بتعديل عدد من العقود وهو ما لم يحدث، والدليل عدم تعديل عقد بث كأس أمم أفريقيا 2019".

وأردف: "ما ستحصل عليه مصر هو نفسه ما حصلت عليه الجابون في 2017، لم يتم النظر إلى زيادة عدد الفرق، أو إقامة البطولة في الصيف بدلًا من إقامتها في نفس موعد دوريي إنجلترا وإسبانيا وغيرهما".

موضحًا: "قيمة البطولة العادلة هي 100 مليون دولار وبالتالي تحصل مصر منها على 20 مليون دولار، وليس 10 مليون كما سيحدث حاليًا بسبب العقود الحالية، لكن أحمد أحمد يرفض التعديل".

واختتم: "هذا ما طالبت به في الفترة الماضية وقررت تصعيد الأمر إلى المحاكم السويسرية، الأمر يجب أن يتم عن طريق شركة لاجاردير الفرنسية، والتي يجلس رئيسها في مصر حاليًا وتتم ضيافته".