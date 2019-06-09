فني.
يتواجد حسام البدري رئيس مجلس ادارة نادي بيراميدز في هولندا لقضاء فترة معايشة ادارية في نادي اياكس امستردام لاكتساب المزيد من الخبرات في الجانب الاداري بعدما خاض العديد من فترات المعايشة بعدد من الاندية الاوروبية اثناء عمله كمدير
واستغل البدري تواجده في امستردام لعقد جلسة مع ادوين فان ديرسار المدير التنفيذي لاياكس في حضور مسئولي احدي شركات التسويق لمناقشة العرض المقدم بعمل توأمة بين بيراميدز والنادي الهولندي
وينتظر مسئولو بيراميدز الفرصة المناسبة قبل حسم ملف التوأمة مع اياكس بعد ان تعطلت المفاوضات عقب اعلان تركي ال الشيخ مالك بيراميدز عن بيع حصته في النادي لصالح رجلي الاعمال الاماراتيين سالم الشامسي واحمد الرميثي .
كانت هذه تفاصيل خبر فترة معايشة للبدري في هولندا .. وسبب وحيد يعطل الاعلان عن توأمة اياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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