اخبار الرياضه

ننشر مواعيد مباريات اليوم

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يلتقي اليوم الاحد المنتخب البرازيلي امام نظيره المنتخب الهندوراسي في لقاء ودي استعداد لبطولة كوبا امريكا التي تقام في البرازيل وتذاع المباراة علي بين اسبورت 5 في الساعه التاسعه مساء .

 

ويلتقي المنتخب الايطالي للسيدات مع نظيره المنتخب الاسترالي ضمن اليوم الثالث من افتتاح كاس

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العالم للسيدات بفرنسا بملعب ستاد دي هاينو ضمن افتتاح المجموعه الثالث وتذاع المباراة في الواحدة ظهرا علي بين اسبورت 4.

 

كما يلتقي المنتخب البرازيل للسيدات مع نظيره جاميكا ضمن اليوم الثالث من افتتاح كاس

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العالم للسيدات بفرنسا بملعب ستاد ديز الب ضمن مباريات المجموعه الثالث وتذاع المباراة علي بين اسبورت 5.

 

وسيلتقي المنتخب انجلترا للسيدات امام نظيره اسكوتنلدا اليانز ريفييرا ضمن اليوم الثالث من افتتاح كاس

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العالم للسيدات 2019بفرنسا وتقام المباراة علي ملعب اليانز ريفييرا ضمن مباريات المجموعه الرابعه وتذاع المباراة علي بين اسبورت 4في الساعه الرابعه عصرا .

 

في نفس السياق يلتقي المنتخب الانجليزي امام نظيره منتخب سويسرا ضمن مباريات بطولة دوري الامم الاوربيه في لقاءتحديد المركز الثالث والرابع وتقام المباراة علي ملعب ملعب أفونسو هنريكيس ويلتقي منتخب البرتغالي مع نظيره منتخب الهولندي في نهائي دوري الامم الاوربية علي ملعب ملعب الدراجاو وتذاع المباراة في الساعه التاسعه الاربع علي بين اسبورت 1.

 

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