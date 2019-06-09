ليزا ماري أفضل لاعبة في مباراة النرويج ونيجيريا

حصلت اللاعبة النرويجيه ليزا ماري اوتلاند، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة النرويج ونيجريا ضمن الجولة الأولى، من دورالمجموعات بكأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا 2019.
وجاء اختيار اللاعبة بسب مساهمتها في فوز المنتخب النرويجي علي حساب نيجريا بثلاثة اهداف دون رد حيث سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 34 وقامت بصناعه الهدف الاول خلال اللقاء.
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