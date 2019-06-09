النرويج تمطر شباك نيجيريا بثلاثية في كأس العالم

فاز منتخب النرويج للسيدات علي نظيره نيجيريا بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب روازون بارك ضمن الجولة الاولى بمنافسات المجموعه الأولى، بدور المجموعات منكأس العالم للسيدات 2019 والمقامة حاليًا في فرنسا.
سجل اهداف اللقاء غورو ريتين في الدقيقة 17، ليزا ماري اوتلاند في الدقيقة
وبهذه النتيجه يحصد المنتخب النرويج اول ثلاثة نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف فرنسا المتصدره في المجموعه الاول بينما يتجمد رصيد منتخب نيجريا بدون نقاط يحتل بها المركز الثاني
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