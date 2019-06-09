نهائي كأس تونس بين النجم الساحلي والصفاقسي 17 أغسطس

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم 17 اغسطس المقبل موعدا لمباراة الدور النهائي للكأس بين النجم الساحلي والصفاقسي.
وجاءت إقامة نهائي كأس تونس في هذا الموعدنظرا لمشاركة منتخب تونس في بطولة الأمم الأفريقية بمصر الشهر الجاري.
ويعد هذا النهائي هو الثالث الذى سيجمع
كما قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم انطلاق الدوري في الموسم الرياضي 2019-2020 يوم السبت 24 أغسطس المقبل.
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