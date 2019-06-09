نهائي كأس تونس بين النجم الساحلي والصفاقسي 17 أغسطس

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم 17 اغسطس المقبل موعدا لمباراة الدور النهائي للكأس بين النجم الساحلي والصفاقسي. وجاءت إقامة نهائي كأس تونس في هذا الموعد نظرا لمشاركة منتخب تونس في بطولة الأمم الأفريقية بمصر الشهر الجاري. نظرا لمشاركة منتخب تونس في بطولة الأمم الأفريقية بمصر الشهر الجاري. Advertisements ويعد هذا النهائي هو الثالث الذى سيجمع النجم الساحلي والصفاقسي حيث التقيا في عامي 2012 و2014 وتغلب في المباراتين النجم بنتيجة واحدة بهدف نظيف. كما قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم انطلاق الدوري في الموسم الرياضي 2019-2020 يوم السبت 24 أغسطس المقبل.

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