عمرو فهمي يكشف تفاصيل ضياع ملايين الدولارات على مصر بسبب الكاف

تحدث عمرو فهمي، السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التجاوزات وشبهة الفساد داخل الاتحاد، والتي تصدر مشهدها رئيسه أحمد أحمد، في الأيام الأخيرة.

وقال عمرو فهمي، خلال حديثه لبرنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر: "حينما وافقت على العمل في الكاف كنت أرغب في تطوير العقود التلفزيونية".

وتابع حديثه: "ولكن في عهد أحمد أحمد، أصبحت العقود التلفزيونية أسوأ مما كانت عليه في عهد عيسى حياتو

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الرئيس السابق للكاف".

وأضاف: "المفروض مصر ليها 20% من قيمة العقد التلفزيوني لبطولة أمم إفريقيا، حوالي 45 مليون دولار اللي هو نفس المبلغ بتاع 2017 اللي كان فيه 16 فريق، وكان في شهر يناير كان في منافسات أخرى وتقام فيها بطولات أخرى، على عكس دلوقتي مفيش منافسات في البث عشان انت البطولة الوحيدة اللي شغالة، وعدد

الفرق أكبر".

وخاطبت شركة لاجاردير، طالبتهم بتقديم عرض جديد، كنت أرغب في زيادة العقد على الأقل لضعف المعروض لبث بطولة أمم إفريقيا، ولجنة التسويق الخاصة بالاتحاد الافريقي اللي تضم في لجنتها التنفيذية فوزي لقجع وهاني أبو ريدة، قعدوا يضغطوا عليا في الفترة دي ويطلبوا مني عقد اجتماعات معهم، مع أن في الوقت ده، كان ممكن نروح المحكمة ونطلب إعادة بيع حقوق البث من جديد، لأنه لا يمكن أن تحصل مصر على نسبة 20% من 45 مليون دولار، بدلًا نت الحصول على نفس النسبة من 100 مليون دولار".