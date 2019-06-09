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بلجيكا تهزم كازاخستان بثلاثية في تصفيات اليورو

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تغلب منتخب بلجيكا علي نظيره كازاخستان بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب الملك بودوان ضمن الجولة الثالثة من

تصفيات المؤهلة إلي يورو 2020. 

سجل أهداف المنتخب البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة 11، تيموثي كاستانيي في الدقيقة

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14، روميلو لوكاكو في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب البلجيكي النقطة السادسة  يحتل بها صدارة المجموعة التاسعة بينما يتجمد رصيد المنتخب كازاخستان عندالنقطة الثالثة يحتل بها المركز الخامس في ترتيب المجموعة.

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