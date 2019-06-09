الامارات | طارق السيد يعود للأندية الإماراتية من بوابة «الهواة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أنه أصبح من المؤكد عودة مدرب دبا الفجيرة الأسبق المصري طارق السيد عبدالغفار للتدريب في الأندية الإماراتية من خلال مهمة تدريبية جديدة سيقود خلالها أحد أندية الهواة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد نجاحات سابقة له قاد من خلالها نادي دبا الفجيرة للصعود لدوري الخليج العربي، اضافة الى نجاح بارز مع نادي الجزيرة الحمراء والعربي في مواسم سابقة، واقتربت المفاوضات بين المدرب طارق السيد والجهة التي تتفاوض معه من النهاية السعيدة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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