الامارات | فيصل الزعابي يحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل الزعابي يحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب منتخب الإمارات للقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي، أول من أمس، بالميدالية الفضية لبطولة العالم التي تختتم يوم غد في السويد بمشاركة 66 دولة، ليرفع رصيده الشخصي إلى 40 ميدالية عالمية، ورصيد الإمارات في بطولات العالم الى ثلاث ميداليات ملونة.

ويختتم منتخب القوة البدنية مشاركته بالبطولة التي شارك بها اضافة الى فيصل الزعابي كل من محمد الحميدي وحمد العجمي والإداري سعيد الماس.

وجاء فوز الزعابي بالميدالية الفضية بوزن 90 كيلوغراما في منافسات ضغطة الصدر بدون بنج، بينما أحرز لاعب المنتخب الكندي ادفنسون توماس المركز الاول ونال الذهبية، وتفوق الزعابي على لاعب منتخب السويد غارسيا غابريل الذي حل بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، وهي الميدالية الوحيدة للإمارات في هذا المونديال والميدالية العالمية الثانية للزعابي على التوالي بعد ان أحرز الميدالية الذهبية في النسخة الماضية لبطولة العالم التي أقيمت في السويد أيضاً.

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وأهدى فيصل الزعابي الميدالية الفضية للقيادة الرشيدة وللأسرة الرياضية بشكل عام ولمحبي القوة البدنية في الدولة، ووصف الزعابي الدعم والرعاية اللذين قدمهما مجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بأنهما مهّدا للتواجد المهم والمميز في بطولة العالم، وأسهما في الفوز بالميدالية الفضية.

وعبر عن سعادته البالغة بالفوز بالميدالية الفضية، مؤكداً أن طموحه كان الوصول للمركز الاول ونيل الميدالية الذهبية، لولا قوة المنافسات، وانه يعتز بهذا الإنجاز بشكل كبير لأنه أسهم في رفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية. وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «يمكنني وصف النسخة الحالية للبطولة بالأقوى قياساً ببطولات العالم السابقة التي شاركت بها بسبب وجود لاعبين منافسين أقوياء، ورغم ذلك رفعت من سقف تطلعاتي للفوز بأفضل إنجاز وكنت قريباً من نيل الذهبية، لولا صعوبة المنافسات، وانا سعيد بالميدالية الفضية كونها تحققت على حساب لاعبين مميزين، واتطلع الى تحسينها في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل».

وقدم الزعابي نصائحه للاعبين الراغبين في ممارسة القوة البدنية بضرورة التأسيس الصحيح والمبكر لحاجة اللعبة للبدء بممارستها من الأعمار المبكرة، والمشاركة بالعديد من البطولات والتقيد بالتعليمات الفنية، والصبر على النتائج للوصول للمراكز المتقدمة.