الامارات | الوصل يجدد عقد حميد عبدالله وحمد البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يجدد عقد حميد عبدالله وحمد البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تجديد عقد حارس المرمى حميد عبدالله لمدة سنة واحدة، وتجديد عقد لاعب الفريق الأول حمد البلوشي لمدة ثلاث سنوات، حسب ما ذكرت الشركة، أمس، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وحسمت شركة «الإمبراطور» ملف استمرار حميد عبدالله، بعدما تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الفريق، إذ شارك حارس المرمى في النصف الثاني من الموسم في التشكيلة الأساسية بعدما أصيب كل من يوسف الزعابي وسلطان المنذري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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