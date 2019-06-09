الامارات | إسبانيا والبرتغال تدرسان التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا والبرتغال تدرسان التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدرس اتحادا كرة القدم في إسبانيا والبرتغال التقدم بملف مشترك لطلب استضافة بطولة كأس العالم المقررة عام 2030.

ونشر الاتحادان بياناً أمس أكدا فيه: «بدأنا دراسة شاملة بشأن إمكانية التقدم بملف مشترك لطلب استضافة المونديال»، وينتظر أن تلعب حكومتا البلدين دوراً بارزاً في حسم هذا القرار.

وتبادل البلدان وجهات النظر خلال الأسابيع الماضية بهذا الشأن كما شاركت المغرب في هذه المشاورات.

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش بطولة كأس العالم 2022 عن البلد المضيف لمونديال 2030.