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الامارات | 10 لاعبين بارزين خارج أسوار دوري الخليج العربي

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معاذ كمبال - العين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين بارزين خارج أسوار دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل أكثر من 30 لاعباً أجنبياً على الضوء الأخضر، للرحيل عن صفوف فرقهم المشاركة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك لأسباب متنوعة بينها نهاية العقد وتراجع المستوى والرغبة في إبرام صفقات جديدة، لكن كل هذه الأسباب تجعلهم يغيبون عن الدوري في الموسم الجديد. وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 لاعبين أصبحوا خارج أسوار الدوري بانتهاء الموسم المنصرم، حيث لم يدخلوا في حسابات أنديتهم، فمنهم من رحل، ومنهم من ينتظر الإعلان عن ذلك فقط.

للإطلاع على قائمة اللاعبين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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