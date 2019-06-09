شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي يقترب من تدريب دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب الحمرية السابق سليمان البلوشي، أصبح قريباً من تدريب الفريق الأول لنادي دبا الحصن، في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، خلفاً للمدرب المصري الدكتور فتحي سليم، وأن حسم هذا الأمر بانتظار بعض التفاهمات الإدارية والفنية، قبل التوقيع على الكشوف الرسمية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | البلوشي يقترب من تدريب دبا الحصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.