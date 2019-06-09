الامارات | ميسي يتوّج بكأس «سان خوان» بعد الفوز على نيكاراغوا

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتوّج بكأس «سان خوان» بعد الفوز على نيكاراغوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز ساحق 5-1 على منتخب نيكاراغوا أمس، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في إطار استعدادات المنتخب الأرجنتيني لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) التي تنطلق الجمعة المقبل في البرازيل. وتوّج ميسي مع بقية زملائه بكأس «سان خوان» التي أجريت ضمنها المباراة الودية في استاد سان خوان دل بيسانتينيرو بالأرجنتين.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بثنائية سجلها ميسي في الدقيقتين 37 و38. وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتين ثلاثة أهداف أخرى أحرزها لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 63 و73 وروبرتو بيريرا في الدقيقة 81، قبل أن يحرز خوان باريرا الهدف الوحيد لنيكاراغوا من ضربة جزاء.

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وصمد منتخب نيكاراغوا لأكثر من نصف ساعة في مواجهة التانغو، لكن ثنائية ميسي قضت على آمال الفريق الضيف في مواصلة هذا الصمود.

وفي الهدف الأول، تلقى ميسي تمريرة متقنة من زميله جيوفاني لو سيلسو، ثم راوغ أربعة من مدافعي نيكاراغوا قبل أن يسدد الكرة زاحفة قوية في المرمى.

واستغل ميسي في الدقيقة التالية مباشرة ارتداد الكرة من حارس المرمى، إثر تسديدة قوية من سيرخيو أغويرو وسجل الهدف الثاني.