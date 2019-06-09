شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفتح خزائنه لضم ماركوس راشفورد من صفوف مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن برشونة، بدأ التحرك من أجل ضم نجم يتألق منذ سنوات برفقة مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيحاول النادى الكتالونى ضم الموهوب الإنجليزى ماركوس راشفورد، لمساعدة الفريق على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية نهاية كل موسم.

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ويأتى برشلونة على رأس الأندية المهتمة بخدمات نجم «الشياطين الحمر»، إذ يمكن لماركوس راشفورد أن يقود هجوم النادى الكتالونى، لاسيما مع اقترب هداف الفريق لويس سواريز من الرحيل عن النادى بسبب عامل السن.

وتشير صحيفة «ميرور» البريطانية إلى أن برشلونة، بدأ فعلاً بالتحرك من أجل ضم ماركوس راشفورد، وذلك رغم معارضة مانشستر يونايتد بيع النجم الشاب.

وأضافت أن مدرب «البلوجرانا» إرنستو فالفيردى يريد الدولى الإنجليزى في كتيبته الكروية، مؤكدة أن العلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة خوسى ماريا بارتوميو والمدير التنفيذى لمانشستر يونايتد إد وودوارد، يمكن أن تساعد في إتمام الصفقة. وينتهى عقد ماركوس راشفورد (21 عاماً) مع مانشستر يونايتد صيف السنة المقبلة، ما قد يدفع النادى الإنجليزى العريق إلى بيع اللاعب في «الميركاتو» الصيفى، من أجل تجنب سيناريو رحيل اللاعب عن الفريق بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

يشار إلى أن ماركوس راشفورد، تألق بشكل لافت للغاية في بداية مسيرته الكروية مع «الشياطين الحمر»، إلاّ أن المهاجم الشاب عانى من تذبذب في المستوى، وأهدر في أكثر من مرة عدة فرص سانحة للتسجيل.