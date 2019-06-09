شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو ألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة الألمانى عن موعد مباراة السوبر الألمانى التى ستجمع بين بوروسيا دورتموند وغريمه بايرن ميونخ على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، معقل أسود الفيستيفال، فى كأس السوبر الألمانى مطلع أغسطس المقبل.

وذكر الموقع الرسمى للبوندسليجا أن مباراة السوبر بين دورتموند وصيف بطل الدورى، وبايرن ميونخ حامل لقب الكأس، ستقام يوم 3 أغسطس المقبل. وجرت العادة أن تقام مباراة السوبر بين بطلى البوندسليجا وكأس ألمانيا، لكن تتويج البايرن باللقبين منح الفرصة لأسود الفيستيفال لخوض اللقاء بصفته وصيفًا لبطل الدورى. كما تم تحديد موعد الإعلان عن جدول مباريات الدورى الألمانى لموسم 2019/2020، حيث سيتم الكشف عنه يوم 28 يونيو الجارى.

وفى الـ26 من يوليو المقبل، ستنطلق منافسات دورى الدرجة الثانية الألمانى، بينما تبدأ الجولة الأولى للبوندسليجا يوم 16 أغسطس المقبل.