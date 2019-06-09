شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: فيدرير أقوى منافس لي في مسيرتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإسبانى رافائيل نادال إن غريمه السويسري، روجيه فيدرير، هو «أقوى منافس له» طوال مسيرته في كرة التنس، وإنه لحسن الحظ لا يوجد اثنان منه.

وأكد نادال: «كنت في مواجهة أبرز منافس لى طوال مسيرتى، وهذا ما جعل المباراة خاصة وفريدة.. نحن نعرف بعضنا جيدًا ولكننا لم نتواجه منذ فترة طويلة، لكن كلانا قام بتغيير طريقة لعبه». وأشار الإسبانى إلى أن هدفه خلال اللعب على الأراضى الترابية- التي يقدم فيها أفضل نتائجه- هو القيام بالأمور بأفضل طريقة يعرفها. ولم يرغب نادال في تحديد إذا ما كان هذا اللقاء هو الأخير بينه وبين فيدرير بسبب كبر سنهما أم لا قائلًا: «لا أعتقد أن فيدرير أو أنا سنتحمل 10 أعوام أخرى في الملاعب، لكن منذ 5 سنوات لم نتخيل أيضًا أننا سنصل لهذا المستوى وهذه القمة خلال مسيرتنا».