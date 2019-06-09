شكرا لقرائتكم خبر عن نادال: فيدرير أقوى منافس لي في مسيرتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإسبانى رافائيل نادال إن غريمه السويسري، روجيه فيدرير، هو «أقوى منافس له» طوال مسيرته في كرة التنس، وإنه لحسن الحظ لا يوجد اثنان منه.
وأكد نادال: «كنت في مواجهة أبرز منافس لى طوال مسيرتى، وهذا ما جعل المباراة خاصة وفريدة.. نحن نعرف بعضنا جيدًا ولكننا لم نتواجه منذ فترة طويلة، لكن كلانا قام بتغيير طريقة لعبه». وأشار الإسبانى إلى أن هدفه خلال اللعب على الأراضى الترابية- التي يقدم فيها أفضل نتائجه- هو القيام بالأمور بأفضل طريقة يعرفها. ولم يرغب نادال في تحديد إذا ما كان هذا اللقاء هو الأخير بينه وبين فيدرير بسبب كبر سنهما أم لا قائلًا: «لا أعتقد أن فيدرير أو أنا سنتحمل 10 أعوام أخرى في الملاعب، لكن منذ 5 سنوات لم نتخيل أيضًا أننا سنصل لهذا المستوى وهذه القمة خلال مسيرتنا».
كانت هذه تفاصيل خبر نادال: فيدرير أقوى منافس لي في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.