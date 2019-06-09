شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يرفض اتهامه باغتصاب «ناجيلا»: واثق من براءتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرازيلى نيمار دا سيلفا الشكر لكل من وقف بجانبه وسانده خلال المحنة التى مر بها مؤخرًا بسبب اتهام سيدة برازيلية له باغتصابها.

وقال نيمار، بعد الاستماع لأقواله فى قسم شرطة فى شمال مدينة ريو دى جانيرو، والذى استغرق نحو ساعتين: «أود توجيه الشكر والتحية لكل الأصدقاء والمشجعين ولجميع من وقفوا بجانبي».

وأضاف فى تصريحاته لوسائل الإعلام لدى خروجه من قسم الشرطة: «أشكر الجميع على هذا الحب. أشعر بحب كبير من الجميع».

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وكان نيمار توجه إلى قسم الشرطة مستندًا على عكازين بسبب الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى أربطة الكاحل خلال مباراة المنتخب البرازيلى الودية أمام نظيره القطرى الأربعاء الماضى.

وجلس نيمار على «مقعد متحرك» بعد وصوله إلى القسم للتنقل بسهولة بداخله، إذ أبعدته الإصابة عن قائمة المنتخب البرازيلى الذى يستعد للمشاركة فى كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019 ببلاد السامبا. وخلال الإدلاء بأقواله، قدم نيمار بيانات وصورًا للسيدة البرازيلية ناجيلا تريندادى التى وجهت له اتهامًا باغتصابها بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا أنه برىء من تهمة الاغتصاب.

وتحدثت مايرا فيرنانديز محامية نيمار أيضا لوسائل الإعلام وقالت «نيمار أدلى بشهادته. يسعى للتخلص من هذه القضية بأسرع وقت ممكن، وسيعمل على توضيح كل شيء. أثق تمامًا فى براءة موكلى. قدم كل الإثباتات المتاحة لكن القضية سرية».

وكانت تريندادى اتهمت نيمار بأنه اغتصبها فى 15 مايو الماضى بباريس وأوضحت أنها تواصلت معه عبر موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعى عبر الإنترنت وأنه حجز لها تذكرة الطيران إلى باريس.

وبعدما وجهت تريندادى الاتهام إليه فى 31 مايو الماضى، نشر اللاعب مقطعا مصورًا على «إنستجرام» يشرح فيه ما حدث كما نشر من خلاله جميع المحادثات والصور المتبادلة بينهما على تطبيق «واتس آب».