أومتيتي: مستمر في برشلونة

قال الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني إنه مستمر بصفوف ناديه الكتالوني في الموسم المقبل، لينهي الجدل حول مستقبله القريب، بعدما ربطته العديد من التقارير بالانتقال خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وحرمت الإصابات أومتيتي من المشاركة مع برشلونة في معظم فترات الموسم الماضي، حيث اعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني على الثنائي جيرارد بيكيه وكليميه لينجليه، مما أثار شكوك حول مستقبل أومتيتي مع فريقه.

وتحدث أومتيتي عن مستقبله في تصريحات لراديو "آر تي إل" الفرنسي: "لدي عقد ممتد، أشعر بالسعادة في برشلونة، نعم مررت بموسم صعب، لكن هذا ليس سببًا لأتمنى الرحيل إلى أي مكان آخر."

وأكمل المدافع الذي ساهم في تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018: "سأبقى في برشلونة بالموسم المقبل."

وقام برشلونة في الموسم الماضي بتجديد تعاقد أومتيتي، ليمتد حتى عام 2023، بعدما تألق اللاعب بشكل ملفت، مما فتح الباب أمام رحيله مقابل دفع الشرط الجزائي في تعاقده.