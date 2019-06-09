ميرور: انتقال دي ليخت سيثير أزمة عند "نجوم" ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن في حال انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لصفوف ليفربول سيثير أزمة في صفوف الريدز بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه اللاعب.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن دي ليخت سيثير أزمة في صفوف ليفربول بسبب راتبه الضخم نظرًا للعروض الذي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ19 عامًا تلقى عرضًا سنويًا من باريس سان جيرمان مقابل 15 مليون يورو أي 256 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، كما تلقى عرضًا آخر من نادي مانشستر يونايتد حيث سيحصل على راتب أسبوعي قدره 236 ألف جنيه إسترليني.

الصحيفة الإنجليزية تابعت أن على ليفربول تقديم عرض يساوي ما قدمه باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد من أجل الانتقال للريدز مما سيكون هذا الراتب هو الأعلى في صفوف الفريق المتوج مؤخرًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة أن راتب دي ليخت قائد آياكس الحالي سيسبب أزمة داخل غرفة خلع ملابس ليفربول حيث يعتبر النجم المصري أعلى لاعب في صفوف الريدز من حيث الراتب بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني.

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في المقابل، يأتي المدافع الهولندي المخضرم والمتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا فيرجيل فان دايك في الوصافة بحصوله على راتب أسبوعي قدره 150 ألف جنيه إسترليني.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات صاحب الـ19 عامًا بجانب ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وظهر دي ليخت بمستوى رائع مع فريقه آياكس حيث قاد نادي العاصمة الهولندي للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بجانب التتويج بلقب الدوري.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة مع آياكس بجميع المسابقات سواء كانت المحلية أو الأوروبية استطاع أن يسجل من خلالها سبعة أهداف ويصنع أربع تمريرات حاسمة.