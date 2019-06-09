بلجيكا تنفرد بصدارة مجموعتها بثلاثية في كازاخستان

انفرد المنتخب البلجيكي من جديد بصدارة المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بعدما حقق الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على منتخب كازاخستان بثلاثية نظيفة.
ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 9 نقاط، مستعيدًا انفراده بصدارة المجموعة، تلاه المنتخب الروسي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب اسكتلندا.
بينما تجمد رصيد كل من قبرص وكازاخستان عند 3 نقاط، وظل منتخب سان مارينو بدون رصيد في المركز السادس الأخير.
وحسم المنتخب البلجيكي مباراته أمام كازاخستان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها درايس ميرتنز وتيموثي كاستانيي وروميلو لوكاكو في الدقائق 11 و14 و50.
وحقق المنتخب الاسكتلندي انتصارا صعبا أمام نظيره القبرصي بنتيجة 2-1.
حيث سجل هدفي اسكتلندا، أندرو روبرتسون وأوليفر بوركي في الدقيقتين 61 و89، بينما سجل يانيس كوسلوس هدف قبرص في الدقيقة 87.
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