شكرا لقرائتكم كوريا الجنوبية تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب بعد الفوز على السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب كوريا الجنوبية لنصف نهائي كأس العالم للشباب، بعد تغلبه على منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتعادل المنتخبين بنتيجة 3 – 3، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

أنهى المنتخب السنغالى الشوط الأول من اللقاء متقدما بهدف سجله اوساينو كافين فى الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

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وفى الشوط الثانى نجح كانج لى فى إدراك هدف التعادل للمنتخب الكورى بالدقيقة 62، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعيد ابراهيما نيانى التقدم لمنتخب السنغال بالهدف الثانى فى الدقيقة 76، عبر ركلة جزاء، ولكن سجل جى سول لى هدف التعادل للمنتخب الكورى فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثانى، ليلجأ المنتخبين للوقت الإضافى.

ونجح تشو يونج ووك فى منح منتخب كوريا الجنوبية التقدم بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 96، ولكن خطف امادو سيسيه هدف التعادل لأسود التيرانجا بالدقيقة 120 من زمن المباراة، لتذهب إلى ركلات الترجيح، التى ابتسمت فى النهاية للشمشون الكروى بنتيجة 3 – 2.

ويلتقى المنتخب الكورى الجنوبى مع نظيره الإكوادورى فى نصف النهائي من مونديال الشباب، يوم الثلاثاء المقبل.